Архангельск, 30 марта, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, подводя предварительные итоги форума «Арктика — территория диалога», отметил, что произошла «некая странная метаморфоза». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе форума.

Анна Кошечко ИА REGNUM

«Получилось так, что на тех форумах, где обычно проходит международный диалог и обсуждается серьезная повестка, воцарился арктический холод. Здесь же, наоборот, все почувствовали тепло, и получилась очень интересная дискуссия. Было высокое представительство: три президента, девять министров иностранных дел, 31 иностранная делегация и участников (2435 человек — прим. ИА REGNUM ) в два раза больше, чем организаторы готовы были принять, и на что рассчитывали гостиничные места», — поделился Дмитрий Рогозин.

Вице-премьер РФ убежден, что люди просто «соскучились по нормальному разговору».

«Арктика в каком-то смысле, сохранилась как территория диалога. Она смогла уберечь себя от всевозможных санкций и ограничений для этого диалога. Надеюсь на некое потепление отношений. Сегодня наш президент четко расставил акценты в отношениях с США и в целом со всеми странами запада. Мы абсолютно готовы к диалогу, мы в нем крайне заинтересованы. У нас нет никаких камней и камушек за пазухой, поэтому и форум был крайне важен».

Отметим, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, в заседании «Человек в Арктике» принял участие президент РФ Владимир Путин, президент Исландии Гудни Йоханнессон и президент Финляндии Саули Нийнистё. Мероприятие стало центральным в повестке форума «Арктика — территория диалога», который длился два дня в Архангельске. Площадками для проведения стал Северный арктический федеральный университет им. Ломоносова и областной театр драмы.

Отметим, что деловая программа форума также была очень насыщенной. Было подписано множество соглашений, которые касались развития российской части Арктики.