Северский район, Краснодарский край, 31 марта, 2017, 00:34 — ИА Регнум. В Северском районе Краснодарского края готовятся на случай чрезвычайно ситуации. Режим повышенной готовности введен из-за просадки грунта, которая произошла на северном берегу Крюковского водохранилища в районе села Михайловского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого МЧС 31 марта, о случившемся сообщил оперативный дежурный единой диспетчерской службы Северского района 30 марта.

Krd.ru Водохранилище

Прибывшие на место сотрудники чрезвычайного ведомства установили, что грунт просел на участке почти в 150 метров длиной, глубина рва — 1,5−2 метра.

На прошедшем в администрации муниципалитета заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении режима повышенной готовности. А также спланировано проведение восстановительных работ по укреплению береговой линии.

Жителей села Михайловка оповестили по громкой связи, проведен подворовой обход.

«Сейчас ситуация не критическая. Был организован сброс воды. Линия уровня воды ниже уровня поверхности дамбы», — доложил глава Северского района Адам Джарим.

Также, по его словам, на случай чрезвычайной ситуации предусмотрены автобусы для эвакуации населения, жителей села Михайловского готовы принять в пунктах временного размещения в станице Северской, поселке Ильском, селе Львовском. В социальные учреждения Горячего Ключа уже перевезены 27 человек из дома престарелых.

Между тем, в МЧС отметили, что эвакуация людей пока не требуется.

«Для снижения уровня воды и проведения восстановительных работ увеличен сброс воды до 60 кубометров в секунду, что не превышает расчетных опасных явлений. Угрозы разлива и подтопления близлежащих населенных пунктов нет», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На месте работает оперативная группа Северского пожарно-спасательного гарнизона. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил держать ситуацию с нарушением конструктива дамбы в Северском районе на постоянном контроле. О результатах восстановительных работ главе Кубани будут докладывать ежечасно.

Добавим, что меры по предотвращению подтоплений 30 марта обсуждались в Краснодаре. Как доложил на городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций начальник краснодарского гидрометеоцентра Андрей Бондарь, запас снега в горных районах в 2017 году выше прошлогоднего, однако паводки из-за активного снеготаяния в апреле маловероятны и могут быть вызваны только сильными осадками.

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По словам директора ФГБУ «Краснодарское водохранилище» Николая Захарчука, в преддверии сезона пропуска паводковых вод на водохранилище ведется постоянный контроль за состоянием уровня воды в водохранилище, на дежурстве находятся более 470 человека, девять аварийно-спасательных бригад. На случай подтоплений к их ликвидации дополнительно будет привлечена техника всех городских предприятий и организаций. Соответствующие контракты и договоры уже заключены.