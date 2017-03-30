Ташкент, 30 марта, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Конференция, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, состоялась 30 марта в Ташкенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Узбекистан — Россия

Мероприятие, организованное представительством Россотрудничества при содействии посольства России в Ташкенте и Общественного форума историков России и Узбекистана, прошло в ташкентском филиале Российского экономического университета им. Плеханова.

В ходе мероприятия присутствующим студентам и преподавателям вуза, представителям общественных организаций, национальных культурных центров, деятелям науки и культуры, журналистам сообщили подробности установления дипотношений между двумя странами.

В частности, в своем выступлении первый Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Москве рассказал об отношениях тогдашних лидеров двух стран — Ислама Каримова и Бориса Ельцина.

Бахтияр Исламов, также работавший послом Узбекистана в РФ в начале 2000-х годов, раскрыл нюансы работы над подписанем договоров о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Россией и Узбекистаном.

Перед участниками конференции выступили доктора исторических, экономических, философских наук, профессоры, академики. Темы их докладов охватывали историю двусторонних отношений с первых дипломатических контактов Древней Руси и Средней Азии до плодотворного сотрудничества между Россией и Узбекистаном в настоящее время. Были затронуты самые разносторонние аспекты: экономика, сельское хозяйство, межконфессиональные отношения, культурно-гуманитарное сотрудничество, трудовая миграция и другие.

В ходе мероприятия был представлен первый номер журнала Общественного форума историков России и Узбекистана «Россия и Узбекистан: история и современность», выпущенный представительством Россотрудничества в Узбекистане.

«Общественный форум призван решить важную задачу — устранение «белых пятен» в истории взаимоотношений между двумя странами, и выработать единый взгляд на различные этапы и события в отношениях между Россией и Узбекистаном для недопущения манипуляций в будущем», — подчеркнул в своем выступлении глава представительства Виктор Шулика.

Лейтмотивом всей конференции звучали слова президента России Владимира Путина: «Совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних отношений на благо дружественных народов России и Узбекистана в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева: «Для Узбекистана взаимоотношения с Россией были, есть и будут стратегическим партнерством и союзничеством».

По данным МИД, Российская Федерация признала Республику Узбекистан 20 марта 1992 года, в тот же день были официально установлены дипломатические отношения между двумя странами.

Сотрудничество между двумя странами развивается на основе Договоров о стратегическом партнерстве (2004 год) и союзнических отношениях (2005 год).

В апреле 2017 года запланирован первый государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву.