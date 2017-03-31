Астрахань, 31 марта, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Главный финансовый документ Астраханской области на 2017 год скорректирован. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной думы 31 марта, областная казана потяжелела на 269,6 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Увеличение доходной части бюджета произошло за счет дополнительных субсидий из федеральной казны и увеличения поступлений налогов на прибыль организаций. Куда будут направлены эти средства, уже известно. Их потратят на развитие социальных отраслей — здравоохранения и образования.

Так, основные параметры бюджета-2017 на сегодня выглядят следующим образом: доходы составили 30,6 миллиардов рублей, расходы — 32,2 миллиарда рублей.

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Налог на имущество «по-новому» принесет бюджету Астраханской области 36 млн

Кроме того, на 49,5 миллиона рублей увеличен бюджет фонда обязательного медицинского страхования. Эти средства направят, в частности на финансирование повышения квалификации работников здравоохранения, приобретение и ремонт оборудования.

Поддержали депутаты на последнем заседании и предложение регионального правительства по увеличению финансирования госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Астраханской области». Основной объем дополнительных средств будет направлен на модернизацию системы обеспечения экстренных служб через единый номер «112».

Более 2 млн рублей добавлено на финансирование подпрограммы содействия в поиске работы людям с органичными физическими возможностями. Средства будут предусмотрены в 2017 году на организацию профессионального обучения и дополнительного образования безработных инвалидов и на содействие работодателям в оснащении для таких граждан специальных рабочих мест.

Добавим, что в 2016 году Астраханской области удалось собрать рекордную сумму налогов — порядка 85 млрд рублей. По отношению к 2015 году рост составил почти 1,5 раз. Однако, как отметил в своем недавнем докладе перед депутатами губернатор области Александр Жилкин, в консолидированный бюджет региона по причине федерального налогового маневра поступила лишь треть от этой суммы.

«В текущем году я прогнозирую, что рост консолидированных налоговых сборов превысит планку в 100 млрд рублей, — сказал Жилкин. — Перед всей исполнительной властью мной поставлена задача мобилизовать и нарастить региональную бюджетную составляющую в текущем году на 20%, резервы для этого есть».

Как сообщало ИА REGNUM, на 2017 году доходы региональной казны были утверждены в размере 29,838 миллиарда рублей, расходы — 31,338 миллиарда рублей, дефицит — 1,5 миллиарда рублей. Первоначально региональная казна предполагалась бездефицитной и с меньшими основными параметрами — по 24,8 миллиарда в доходной и расходной части. Ко второму чтению стало известно о выделении 3,5 миллиарда рублей дотаций, субсидий и субвенций из федерального бюджета. Также увеличились прогнозируемые объемы поступлений налогов на имущество и прибыль организаций, доходы физических лиц.