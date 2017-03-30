Лондон, 30 марта, 2017, 20:57 — ИА Регнум.

«Президент Путин заявил, что Россия открыта для широкого сотрудничества в Арктическом регионе, но его визит в Заполярье означал, что, прежде всего, сама Россия утверждается в этом богатом нефтяными запасами крае», — отмечает СМИ. «Путин старается выглядеть гостеприимным хозяином, но не забывает напомнить гостям, что правила игры на этой земле устанавливать все же будет он, показывая, что эта территория будет надежно защищаться российскими вооруженными силами. Известно, что Кремль реанимирует старые советские базы и строит новые. Прежде чем заняться мирным освоением региона Путин обеспечивает его военный аспект, разворачивая здесь в том числе и систему ПВО».

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу на архипелаге Земля Франца-Иосифа

«Природные ресурсы, сосредоточенные в регионе, а, по мнению ученых, в Арктике залегает до четверти мировых запасов нефти и газа, — важнейший резерв российской экономики», — резюмирует газета.