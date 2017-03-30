Берлин, 30 марта, 2017, 20:58 — ИА Регнум.

С апреля на боевое дежурство заступит командование по кибернетическому и информационному пространству Германии, 30 марта сообщает Reuters.

U.S. Air Force Киберкомандование

Новое формирование ВС Германии будет базироваться в Бонне. Первоначальная численность штата составит 260 человек, к июлю данное число увеличится до 13 тыс. 500 человек, после объединения управления стратегической разведки, центров оперативной связи и геоинформации.

«Расширение возможностей кибербезопасности является существенным вкладом в общую безопасность правительства, а также предоставляет дополнительные возможности для предотвращения конфликтов и преодоление кризисов, включая гибридные угрозы», — говорится в заявлении правительства ФРГ.

Командование по кибернетическому и информационному пространству Германии возглавит генерал-лейтенант Людвиг Лейнхос.

Напомним, в марте канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что защита немецкой инфраструктуры от потенциальных кибер-атак является главным приоритетом.

К 2021 году численность нового военного формирования достигнет 14 тыс. 500 человек, включая 1 тыс. 500 гражданских должностей.