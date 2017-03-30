Кишинёв, 30 марта, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Президенты Молдавии Игорь Додон и Приднестровья Вадим Красносельский подготовят совместое обращение к действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу с просьбой организовать в ближайшее время встречу по молдавско-пирднестровскому урегулированию в формате «5+2». Об этом сообщил по итогам встречи с Додоном в молдавских Голерканах президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ion Chibzii Днестр. 1980

Встреча на уровне глав государств продлилась более трех часов. Президент ПМР Вадим Красносельский оценил диалог как позитивный и выразил надежду на его продолжение.

Стороны обсудили планы Молдавии по установлению совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля на границе Приднестровья в пункте пропуска «Кучурган». «Мы высказали опасения относительно рисков для экономики Приднестровья. Они весомы в финансовом плане, существует угроза сокращения рабочих мест», — сказал Красносельский.

Игорь Додон отметил, что позиция приднестровской стороны «услышана». «Мы понимаем эту озабоченность. Мои советники изучат все риски. Мы сделаем все возможное, чтобы не было никаких потерь для бюджета Приднестровья, экономических агентов и физических лиц. Надеюсь, специалисты в ближайшее время проработают все эти моменты», — пообещал президент Молдавии.

Красносельский и Додон обсудили вопросы переговорной повестки, в том числе восстановления телефонной связи между берегами Днестра, железнодорожного сообщения, урегулирования проблемы уголовных дел, заведенных на чиновников противоположной стороны.

«Каждый вопрос решаем. Все они уже рассмотрены на уровне профильных комиссий. Есть дорожные карты, технологические схемы решения. Не хватает политического импульса. Приднестровская сторона сделала первый шаг, чтобы нас не могли обвинить в косности и затягивании переговорного процесса. Ждем ответных действий от Молдовы», — отметил Красносельский.

Президенты также договорились выступить с совместной инициативой о реализации инфраструктурных проектов при участии международных партнеров. Речь, в частности, шла о ремонте трасс «М-14» и «М-21». Стороны также договорились вместе решать проблемы экосистемы Днестра. «Днестр надо спасать. Если надо, мы совместно обратимся за помощью к международным структурами», — сказал молдавский президент Додон.