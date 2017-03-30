Ярославль, 30 марта, 2017, 20:37 — ИА Регнум. В программу «Решаем вместе», инициированную врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, включают мероприятия, средства на которые были заложены в бюджете еще до старта программы. Это следует из открытых источников, в частности, информации Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Таким образом реализация идеи решения неотложных проблем жителей региона по инициативе «снизу» при поддержке губернатора перед выборами напоминает профанацию.

Yarregion.ru Буклет «Решаем вместе»

Старт программы был дан 20 февраля этого года. Тогда директор регионального департамента финансов Илья Баланин так описывал модель программы.

«Мероприятия должны быть выбраны населением на собраниях и зафиксированы протоколами, в том числе видеозаписью, далее инициативные группы жителей вместе с администрациями муниципальных образований должны подготовить всю необходимую документацию. Отбор проектов будет проводить региональная конкурсная комиссия», — сказал директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин.

«Программа целиком и полностью будет основана на гражданских инициативах. На общих собраниях жители региона выберут действительно нужные им проекты благоустройства», — заявил 21 февраля на встрече с жителями Ярославля врио губернатора Дмитрий Миронов.

Собрания с жителями, действительно, проводятся, ведется их видеосъемка. Их проводят местные администрации (в том числе мэры городов и главы районных администраций лично) и депутаты Ярославской областной думы фракции «Единая Россия». Однако во многих случаях жителям остается лишь утвердить уже выбранные властью мероприятия. Более того, многие из этих мероприятий уже имеют сметы, а целевые средства на них заложены в бюджет, в том числе по инициативе депутатов Ярославской областной думы. Вот лишь два примера.

30 марта в Ярославле на улице 8 марта состоялась встреча, посвященная строительству хоккейного корта МУ ДО ЦФКиС «Молния». Поправка в бюджет Ярославской области в размере 1 млн рублей на строительство корта внесена депутатом Сергеем Шмелевым и принята на заседании областной думы 14 февраля. Об этом Яроблдума сообщала на своей странице в Facebook.

На том же заседании была принята думой поправка депутатов Михаила Королева и Евгения Заяшникова в 2,4 млн рублей на электромонтажные работы в МАУ г. Ярославля Дворец культуры «Нефтяник». 22 марта в ДК «Нефтяник» в рамках проекта «Решаем вместе» прошла встреча депутатов с представителями общественности, предметом обсуждения стали электромонтажные работы в ДК. Оба события ‑ и внесение поправки, и встреча в рамках «Решаем вместе» также были отражены на страничке заксобрания в социальной сети.

В распоряжении ИА REGNUM имеется разосланный депутатам график встреч в рамках программы «Решаем вместе», а также список мероприятий по муниципальным районам и городским округам. Анализ этой информации показывает: во-первых, программа была создана еще до проведения собрания с жителями, и никаких вариантов выбора жителям не предлагается. А, во-вторых, за редким исключением, она состоит из депутатских инициатив, ведомственных целевых программ, федеральных программ, программ благоустройства местных властей, уже имеющих проектно-сметную документацию.

При этом депутатам Ярославской областной думы исполнительной властью было «рекомендовано» провести встречи с жителями и снять их на видео в том числе по уже утвержденным в бюджете статьям, что объяснялось необходимостью попадания в губернаторскую программу «Решаем вместе». Помимо традиционного благоустройства и ремонта дворов такая схема действует и в отношении текущего ремонта школ, детских садов и дворцов культуры, инициированных народными избранниками.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник в Ярославской областной думе, из 650 млн рублей на программу «Решаем вместе» около 250 млн — это деньги, которыми традиционно распоряжались депутаты Ярославской областной думы из фракции «Единая Россия». Неформальная договоренность о такой сумме была достигнута еще при губернаторе Сергее Ястребове. Так исполнительная власть ограничивала притязания народных избранников на бюджетные ресурсы, а сами депутаты могли продемонстрировать избирателям свои возможности в лоббировании их интересов. Также депутаты поступили и при принятии бюджета 2017 года, внеся свои поправки. Сейчас народным избранникам приходится делиться частью своей популярности с врио губернатора, выдавая собственную работу с избирателями за мероприятия программы «Решаем вместе». По данным источников ИА REGNUM, часть депутатов была против такой схемы, заявив, что так авторы проекта лишь «подставляют губернатора». Но их голос не был услышан.

Между тем по словам экспертов ИА REGNUM, другого варианта формирования программы и быть не могло. Она была объявлена лишь в конце февраля, реализовать ее большей частью необходимо до губернаторских выборов, которые пройдут 10 сентября. На все этапы: собрание жителей, создание проектно-сметной документации (через конкурсные процедуры), выбор проектов, проведение конкурсов на подрядные работы, сами работы, приемку объектов ушло бы не менее года.

Аналогичная программа перед выборами депутатов Госдумы 2016 года «Обустроим область к юбилею» была запущена еще в 2015 году, однако многие работы не выполнены до сих пор. Региональным властям не оставалось ничего другого, кроме как взять уже имеющиеся проекты и начать реализовывать их, выдав за инициативы жителей, направленные в адрес нового руководства региона.

Все это, разумеется, не говорит о том, что запланированные в рамках программы мероприятия не нужны ярославцам. Реализации большинства из них жители региона добиваются давно и им, по большому счету, без разницы, как решат их проблемы и как это будет названо — обычной работой власти или «инициативным бюджетированием».