Ставрополь, 30 марта, 2017, 20:38 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае в 2016 году отмечалось снижение культуры вождения автомобилей на дорогах. Об этом заявил 30 марта на заседании регионального парламента начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Александр Олдак. Как передает с заседания корреспондент ИА REGNUM, по словам Олдака, количество автоаварий в регионе не становится меньше, в том числе, со смертельными исходами.

Основная причина аварийности — снижение культуры вождения участниками дорожного движения. Отметим, что культура вождения — это взаимоотношения на дороге, взаимовыручка, уважение всех участников движения.

В Ставропольском крае плотность транспортного потока увеличивается, что требует повышения навыков участников дорожного движения. Однако тенденция обратная — водители ездят еще более агрессивно и неаккуратно.

Количество нарушений, допускаемых водителями и пешеходами, не становится меньше. Число лиц, привлечённых по всем видам ответственности, также растет. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечено более 700 тысяч водителей и более 60 тысяч пешеходов.

Глава МВД отметил, что большая масса преступлений в Ставропольском крае сохраняется в сфере освоения бюджетных средств, ЖКХ и топливно-энергетическом комплексе.