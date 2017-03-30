Москва, 30 марта, 2017, 20:34 — ИА Регнум.



Пресс-служба ОНФ Елена Лодыгина

Конкурсная работа Елены Лодыгиной посвящена теме доступности и качества медицинской помощи. Ее специальный репортаж рассказывает о борьбе руководства и врачей станции скорой медицинской помощи Соликамска с решениями о снижении финансирования станции скорой помощи и сокращения объёмов оказания скорой медицинской помощи. В итоге врачам удалось отстоять прежние объёмы финансирования.

Елена Лодыгина родилась в семье учителя и шахтера в 1980 году.

«У нас потомственная семья учителей: мама — учитель, две сестры — тоже учителя. Даже меня после 11 класса определили в педагогический вуз, закончив который, я сразу же ушла работать в газету, так как всегда мечтала стать журналистом», — рассказывает победительница конкурса.

«Я работала в Соликамске, потом в Березниках, писала на самые разные темы, в основном, социальные. Два года назад умерла от рака моя одноклассница, которой мы три месяца собирали деньги на лечение, организовали санавиацию, чтобы вывезти из отдалённого поселка, где ФАПа даже нет, чтобы она могла получить надлежащий больничный уход. И вот уже тогда, столкнувшись с проблемами онкобольных, я поняла, что об этом надо обязательно писать, если хочешь что-то изменить. Иногда я жалею, что у меня нет медицинского образования и я не врач.

В целом в журналистике с 2004 года. За это время работала в газетах: «Наш Соликамск», «Березниковский рабочий», была собкором «АиФ-Прикамье», обозревателем в «Пермском обозревателе», «ФедералПресс» и сейчас работаю в РИА ИД «Компаньон» редактором сайта. Замужем, воспитываю двух детей».

ИА REGNUM : Какие еще социально значимые темы, кроме темы своей конкурсной публикации, Вы поднимали в своей работе?

Чаще всего я пишу про медицину. Год назад создала в Пермском крае общественную организацию по защите прав пациентов и медицинских работников «Право на здоровье». Эта организация необходима мне для защиты прав людей в тех случаях, когда моих, журналистских, ресурсов не хватает. Хотя какие ресурсы могут быть у общественника? Оказывается, намного больше. Например, общественник может войти в совет при минздраве и уже не только писать, а пытаться влиять на политику в своем регионе в сфере здравоохранения. Мы организуем встречи в минздраве, помогаем пациентам получить ответы на вопросы. В ходе своей работы я убедилась, что изменить ситуацию в лучшую сторону можно. Главное — в это верить.

ИА REGNUM : Испытывали ли Вы давление чиновников в ходе своей работы?

Много раз. Поэтому стараюсь не пользоваться официальными источниками информации. Обращаюсь за официальными комментариями лишь в том случае, когда получить информацию больше уже негде. И всегда составляю вопросы так, чтобы не получить в ответ на них стандартную «отписку».

Я считаю, что сегодня настоящему журналисту работать очень сложно, так как политика печатных и электронных изданий выстроена на зарабатывание денег. Но если журналист действительно хочет делать качественный контент, он всегда найдет лазейку, выход, как угодить и тем, и тем, или работать в одном издании, а расследования писать в другие. В общем, если долго стучаться в закрытую дверь, она обязательно откроется.

ИА REGNUM : Что изменилось в Вашем регионе после выхода Вашего конкурсного материала, как за прошедший год изменилась судьба Ваших героев?

Когда я писала материал про работу станции скорой помощи в Соликамске, где врачи попросили местных депутатов обратиться в краевой Минздрав и сохранить им прежнее финансирование, начались массовые проверки. Сначала пришли страховые организации, за ними ТФОМС, потом и сам Минздрав. Если можно назвать это реакцией на материал, то она была именно такой. После того, как материал про станцию скорой помощи вышел, меня попросили дать небольшое интервью в прямом эфире второму телеканалу. И после этого СМИ одно за другим заинтересовались этой ситуацией. А так как это был период предвыборной гонки в Госдуму, краевое заксобрание, печатное слово достигло своей мишени — Соликамской станции оставили прежнее финансирование, а главврачу не пришлось увольнять врачей и сокращать количество бригад.

ИА REGNUM : Какие темы сейчас намечены для работы?

Сейчас я занимаюсь расследованиями по сайту госзакупок, в частности, отслеживаю все конкурсы на закупки медикаментов и оборудования в нашем регионе. Сравниваю их с соседними регионами, смотрю, на какие группы товаров чаще всего накручиваются цены и во сколько раз. Также занялась исследованием пермского рынка частных медуслуг. Но меня волнует не только качество этого рынка, но и сама его структура, какие игроки заходят, какие преференции от властей они получают, и готовы ли инвестировать в развитие медицины в Пермском крае. В первую очередь, исследую рынок по оказанию частных медуслуг в сфере гемодиализа. Как известно, несколько лет назад государство начало освобождаться от центров диализа, так как они экономически невыгодны ему: слишком большие затраты на оборудование, расходные материалы, лекарства. Поэтому эти услуги перевели в частное русло. С этого года финансирование частных диализных центров потихоньку начало сокращаться. Сокращение в первую очередь коснулось лекарственного обеспечения. Как бизнес будет выживать в период сокращения, и смогут ли пациенты рассчитывать на качественные услуги — вопрос, требующий сегодня незамедлительного ответа.

ИА REGNUM : Ваши пожелания победителям конкурса и будущим участникам?

Побольше острых публикаций, интересных тем. В последние годы журналистика, на мой взгляд, деградировала. Сейчас очень мало расследований и расследователей, хотя сейчас ими заниматься намного проще: больше открытых источников информации, больше возможностей получить информацию из разных рук. Поэтому желаю журналистам терпения. Иногда в одной теме, как у меня, надо изучить очень много материала, вникнуть в тему настолько, чтобы оппоненту было интересно с тобой общаться. И лишь только после того, как он поймет, что ты в теме, он будет с тобой разговаривать и делиться нужной информацией. В общем, побольше терпения и везения в работе.