Архангельск, 30 марта, 2017, 20:11 — ИА Регнум.



Okras Александр Сокуров

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление российского кинорежиссера Александра Сокурова об украинском режиссере Олеге Сенцове, который осужден в России за террористическую деятельность. Соответствующее заявление Песков сделал перед журналистами сегодня, 30 марта.

Напомним, на вручении кинопремии «Ника» Сокуров заявил, что по-прежнему ждет президентского решения по осужденному режиссеру Сенцову.

Речь идет об украинском режиссере Олеге Сенцове, который осужден в России за создание террористической группы и организацию террористических актов в Крыму. Сенцов получил 20 лет тюрьмы, его сообщники — от 7 до 10 лет лишения свободы.

На заседании президентского совета по культуре, который проходил в Санкт-Петербурге, Сокуров попросил Путина помиловать Сенцова.

Однако российский лидер ответил режиссеру отказом и напомнил, что Сенцов «осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции», за то, что «фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности».

Теперь Сокуров заявил, что по-прежнему ждет решения Путина по Сенцову.

Песков так прокомментировал это заявление Сокурова: «Мы с большим уважением относимся к мастеру. Я хотел бы напомнить, что сам ответ в отношении Сенцова Путин дал в Санкт-Петербурге на заседании президентского совета. Собственно, квинтэссенция ответа содержалась в соответствующих заявлениях президента».