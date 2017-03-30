Абуджа, 30 марта, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Сотни детей остаются пропавшими без вести в Нигерии, заявили представители Human Rights Watch (HRW), 30 марта сообщает Associated Press.

Mark Fischer Нигерийские дети

Сотни человек были похищены из северо-восточного города Дамасак 24 ноября 2014 года, когда в город ворвались исламистские боевики, говорится в заявлении HRW.

Жители города Дамасак передали в местные правоохранительные органы список из 501 пропавшего ребенка, однако до сих пор не получили ответа.

Представители HRW заявили, что официальные лица Нигерии отказываются признавать случаи массового похищения детей.

Напомним, в апреле 2014 года во время нападения боевиков на город Чибок из местной школы похитили 276 школьниц. Более 200 девушек до сих пор числятся пропавшими без вести.

В декабре 2016 года удалось освободить 21 школьницу. Девушки были освобождены после усилий Швейцарии и Международного Красного Креста, сделка была проведена в засекреченном месте в столице Нигерии городе Абуджа.