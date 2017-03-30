Калуга, 30 марта, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Более 50 ученых, краеведов, сотрудников музеев и архивов, представителей общественных объединений и органов власти из семи российских регионов, а также из Эстонии и США приняли участие в состоявшейся 30 марта в Калуге научной конференции «Великое стояние на реке Угре и формирование российского централизованного государства: локальные и глобальные контексты», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Во время конференции

Выступая перед участниками встречи, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр Чубарьян подчеркнул, что рассматриваемое историческое событие достойно гораздо большего внимания, чем ему уделяется в образовательных программах в настоящее время:

«Нельзя сказать, что это забытая страница истории, но все-таки она в наших учебниках и популярной литературе не стоит в первом ряду. Я думаю, что этот недостаток будет преодолен, в том числе по итогам нашей конференции. Видимо, нужно больше понять общероссийский и даже международный контекст того, что произошло на Угре. Важно также показать международное значение фигуры великого князя Ивана III».

По мнению ученого, князь был человек известный, но находился в тени своих предшественников и последователей. При этом именно во время его правления появился термин «российская государственность» — Россия вошла в более тесное взаимодействие со странами Европы и была признана мощным государством.

«Думаю, мы проведем слушания в Совете Федерации, посвященные Великому Стоянию на Угре. Этот день достоин быть в списке памятных дат. Кроме того, сейчас проходит всероссийский конкурс знаменитых событий России, обязательно надо будет включить Великое Стояние на Угре в их перечень», — заявил участник конференции, член Совета Федерации РФ Юрий Волков.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил высокое научное представительство конференции. «Жить на калужской земле — большая ответственность. Наша территория самым непосредственным образом участвовала в формировании России как государства», — отметил он.

Губернатор обратил внимание, что день окончания Великого Стояния на реке Угре русский историк Василий Ключевский назвал началом триумфа российской государственности. Около 40 общественных организаций выступили в поддержку инициативы о внесении 11 ноября 1480 года в список памятных дат истории России.

«Я выступаю за то, чтобы историческая наука уделила этому событию достойное внимание», — подчеркнул глава калужского региона.

В рамках пленарного заседания состоялось подписание соглашения между Институтом всеобщей истории РАН и КГУ им. К.Э. Циолковского. Договор касается взаимного сотрудничества в реализации целого ряда научных проектов.

Доклады пленарной части конференции были посвящены темам: «Кампания на реке Угра и всемирная история XV столетия», «Дает ти Господь победити царя злочестива»: «идеологическая» подготовка к войне с Ахматом», «Коломенское «сидение» Ивана III», «Рассказ Вологодско-Пермской летописи и спорные вопросы «Стояния на Угре», «Крымская политика хана Ахмада и его ярлык Ивану III», «Стояние на Угре» и обретение государственного суверенитета Великим княжеством Московским (понятийные, идеологические и внешнеполитические аспекты проблемы)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сражение, известное как Великое Стояние на Угре, произошли осенью 1480 года между московским князем Иваном III и ханом Большой Орды Ахматом. Причиной послужил отказ Москвы платить Орде ежегодную дань.