Казань, 30 марта, 2017, 19:38 — ИА Регнум.



Kazan.ru Здание Национального банка Татарии

Руководитель Национального банка Татарии Мидхат Шагиахметов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Конкретные причины отставки в настоящее время неизвестны. Назначен исполняющий обязанности главы Нацбанка республики. Предположительно эту должность займет Марат Шарифуллин.

Не исключается, что отставка может быт связана с ситуацией вокруг проблемных банков региона.

Напомним, Мидхат Шагиахметов до руководства Нацбанком был замглавы республиканского управления ФНС, с 2007 по 2009 год — главой Управления ФНС по Татарии, с июля 2010 по октябрь 2014 — министр экономики республики. С октября 2014 года — работа в должности заместителя начальника Волго-Вятского главного управления Банка России — управляющего Нацбанком Татарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 марта ЦБ отозвал лицензии «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор Банка» на осуществление банковской деятельности. Позднее арбитражный суд Татарии зарегистрировал иски от Банка России о признании указанных кредитных организаций банкротами.

В банковской системе РФ «Татфондбанк» занимал 42 место по размеру активов, «ИнтехБанк» — 129 место и «Анкор Банк» — 231 место.