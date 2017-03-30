Бейрут, 30 марта, 2017, 19:39 — ИА Регнум. В северо-восточном регионе Ливана прогремел взрыв, 30 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из службы безопасности Ливана.

@Peta_de_Aztlan Взрыв

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Взрыв произошел на окраине города Арсаль, который расположен недалеко от границы с Сирией.

По меньшей мере два гражданина Сирии погибли, бомба взорвалась рядом с их автомобилем. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

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Напомним, в пограничном городе Арсаль проживает большое количество сирийских беженцев.