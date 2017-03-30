Ставрополь, 30 марта, 2017, 19:44 — ИА Регнум.



Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Закон о снижении минимального размера выделяемых в собственность земельных паев «не принесет успокоения в души ставропольских фермеров, а приведет к обезземеливанию и разрушению крупных сельскохозяйственные предприятий региона». Такое мнение высказал 30 марта глава комитета думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачев после окончания заседания думы.

В рамках заседания был принят закон, снижающий предельные минимальные размеры выделяемых в собственность участков из земель сельскохозяйственного назначения с 2,5 тыс. га, обозначенных в «Законе жирных котов», до размера долей, указанных в правоустанавливающих документах.

Этот документ разорит сельхозпредприятия края и позволит увести землю в собственность крупным внешним агрохолдингам, считает депутат.

«Я приведу пример на своем хозяйстве. Мы наделили долями 1257 дольщиков, в основном работающих и пенсионеров. Сегодня работающих осталось 133 дольщика, и пенсионеров 143. Неработающие — 137. Наследники — 273. И 60% сегодня дольщиков не имеют никакого отношения ни к хозяйству, ни к земле. А у нас работают 438 человек, и только 133 имеют свою землю», — передает корреспондент ИА REGNUM слова главы крупного колхоза о негативных тенденциях с сельхозземлями региона.

«Поэтому считаю, что мы ведем сегодня обезземеливание крестьян, которое приведет со временем к серьезным осложнениям», — добавил он.

Он напомнил о волне негодования со стороны фермеров в связи с принятием закона, увеличивающего долю выделяемой в собственность сельхозземли до 2,5 тыс. га.

«Когда майдан устроили по этим земельным отношениям… Фермеры говорят: «Нас обворовали». Я считал (и это подтвердилось), что сегодня наносится удар по крупным сельскохозяйственным кооперативам, идет обезземеливание и разрушение этих хозяйств, которые являются градообразующими», — высказал свою позицию законодатель и землевладелец.

«Я сегодня чувствую, как будто бежал с поля боя. Если дальше бороться, надо было поднимать коллективные хозяйства. Это породило бы не очень нормальные отношения в обществе, в крае при серьезнейшем положении в стране. Мы не смогли этого сделать, и не сделали. Но я считаю, что мы временно отступили», — высказал намерения депутат.

Он высказал мнение, что на губернатора было оказано давление с тем, чтобы он выступил с инициативой о снижении размера выделяемой доли: «Обложили нашего губернатора и сделали его виновником во всех грехах. Нельзя было его не поддержать», — объяснил Богачев решение думы о поддержке инициативы губернатора.

Он подчеркнул, что сегодня «суды поддерживают крупные холдинги. Никто не поддерживает хозяйства», — высказал мнение законодатель о том, как крупные холдинги по разным схемам выводят земли из муниципальной и региональной собственности.

Он предупредил фермеров о том, что при таком положении вещей они могут не добиться права выкупать малые земельные доли для ведения на них своего хозяйства, а потерять свои земли.

Богачев поступил на работу в колхоз «Родина» села Труновское Ставропольского края рядовым колхозником в 1943 году. Всю жизнь он проработал на земле. С 1976 года Богачев возглавлял совхоз, а затем и колхоз «Терновский», председателем которого является и сейчас. Богачев также является депутатом думы Ставропольского края уже четвертый созыв. Второй созыв возглавляет аграрный комитет думы.

Комментируя высказывание Богачева, спикер регионального парламента Геннадий Ягубов отметил, что принятое сегодня на заседании решение думы «было трудным, но необходимым для блага Ставропольского края».

Вместе с тем, комментируя эту инициативу губернатора, бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин назвал ее «правильным шагом губернатора, который поддержит сельское хозяйство и малый бизнес».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дума Ставропольского края снизила предельные минимальные размеры выделяемых в собственность участков из земель сельскохозяйственного назначения с 2,5 тыс. га до размера долей, указанных в правоустанавливающих документах.

Читайте по теме: Размер приватизируемых участков сельхозземель Ставрополья сокращен до пая

Это делается для «совершенствования распределения земель в соответствии с перспективами развития экономики, содействия занятости населения в сельском хозяйстве, развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения импортозамещения сельскохозяйственной продукции», утверждается в принятом документе.

При этом площадь выделяемого в счет земельной доли участка может быть больше и меньше площади, указанной в правоустанавливающих документах, если увеличение или уменьшение площади выделяемого участка осуществляется с учетом состояния и свойств почвы.

Эта норма фактически отменяет спорное положение «Закона жирных котов», принятое на заседании регионального парламента 24 ноября 2016 года. Тогда размер выделяемых в собственность арендованных земельных паев был, наоборот, увеличен с 30 до 2,5 тыс. га.

Читайте по теме: «Закон жирных котов» проведен новой думой Ставрополья с первого раза

Закон, принятый властями для удержания сельхозземель в региональной собственности и дающий возможность развития местным крупным землевладельцам, вызвал волну недовольства у фермеров, которые потеряли возможность выкупать малые земельные доли или незначительно увеличивать свои наделы.

Власти таким образом попытались предотвратить вывод из хозяйственного оборота ставропольских предприятий сельхозземель, которых уже по разным схемам было выведено крупными агрохолдингами около 27 тысяч га.

Читайте по теме: «Покупаю пай земли, плачу 450 тыс. руб»: На Ставрополье боятся гибели сел

А также: Передел сельхозземель: На Ставрополье посчитают ущерб от сделок по земле