Москва, 30 марта, 2017, 19:36 — ИА Регнум.



Советский плакат «Бдительность — наше оружие!»

Генеральная прокуратура России направила в администрацию Президента РФ предложения по поправкам в законодательство, которые позволят контролировать расходы чиновников даже после их увольнения. И в том случае, если будет доказано, что имущество было нажито незаконным путем, его лишатся не только экс-госслужащие, но и ближайшие родственники.

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции обязательно подключится к работе над законопроектом, направленным на возможность контролировать расходы чиновников даже после их увольнения, заявил глава профильного комитета Василий Пискарев (Единая Россия»).

«Федеральный закон №230 начинает «пробуксовывать», если чиновник уволился с работы либо свое имущество переписал на родных. Поэтому коррупционеры все время придумывают новые схемы уклонения от ответственности и пытаются сохранить свои незаконные сбережения. Например, ранее, они открывали счета в заграничных банках, хранили там свои накопления и ценности, сейчас это запрещено. И внесенное прокуратурой предложение направлено против новых схем коррупционных проявлений», — отметил парламентарий.

«Эта инициатива интересная, заслуживает внимания и поддержки, но окончательное решение будет принято после того, как все необходимые для этого документы поступят на рассмотрение в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Цель инициативы — лишить коррупционера самого главного — возможности воспользоваться средствами, которые он добыл незаконно», — заключил Василий Пискарев.