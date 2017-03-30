Калужскую второклассницу наградили грамотой за спасение утопающего ребенка
Калуга, 30 марта, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Ученица второго класса из калужского села Перемышль Лена Пыркина помогла спасти семилетнего мальчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ОМВД России по Перемышльскому району Калужской области.
По словам полицейских, играя около пруда, мальчик случайно упал в воду и начал тонуть. Увидевшая это девочка не растерялась и позвала на помощь проходящего мимо мужчину. Мальчик был спасен.
За грамотные действия при спасении попавшего в беду ребенка начальник ОМВД России по Перемышльскому району Сергей Елисеев вручил школьнице почетную грамоту.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожий случай произошел в области возле Сухиничского пруда: девятилетний мальчик, купаясь в необорудованном месте, начал тонуть. Крик ребенка услышал выпускник 11-го класса местной средней школы №4 Андрей Бурмистров. Он бросился на помощь. Мальчик находился под водой несколько минут и Бурмистров принял все необходимые меры для спасения.