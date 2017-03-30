Калуга, 30 марта, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Ученица второго класса из калужского села Перемышль Лена Пыркина помогла спасти семилетнего мальчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ОМВД России по Перемышльскому району Калужской области.

Фото ОМВД России по Перемышльскому району Калужской области. Почетную грамоту вручили ученице второго класса Лене Пыркиной.

По словам полицейских, играя около пруда, мальчик случайно упал в воду и начал тонуть. Увидевшая это девочка не растерялась и позвала на помощь проходящего мимо мужчину. Мальчик был спасен.

За грамотные действия при спасении попавшего в беду ребенка начальник ОМВД России по Перемышльскому району Сергей Елисеев вручил школьнице почетную грамоту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожий случай произошел в области возле Сухиничского пруда: девятилетний мальчик, купаясь в необорудованном месте, начал тонуть. Крик ребенка услышал выпускник 11-го класса местной средней школы №4 Андрей Бурмистров. Он бросился на помощь. Мальчик находился под водой несколько минут и Бурмистров принял все необходимые меры для спасения.