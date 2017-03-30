Грозный, 30 марта, 2017, 19:32 — ИА Регнум.



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Силовики уничтожили в Чечне двух боевиков. Подозрительные личности были обнаружены сегодня, 30 марта, в горах Урус-Мартановского района в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

На требование выйти на открытую местность и сложить оружие, бандиты открыли огонь по сотрудникам правопорядка. В ходе завязавшейся перестрелки они были уничтожены.

В настоящее время устанавливаются личности бандитов. Ведутся поисковые мероприятия на местности с целью обнаружения возможных пособников или соучастников убитых.

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НАК: Шесть боевиков уничтожено в Чечне, есть потери среди бойцов Росгвардии

Напомним, в ночь на 24 марта в Чечне были нейтрализованы шесть боевиков, совершивших нападение на воинскую часть Росгвардии в районе станицы Наурская. Целью нападавших было завладение оружием, находившимся в части. Атака боевиков была отбита. В бою с бандитами погибли шесть бойцов Росгвардии, еще трое получили серьезные ранения.