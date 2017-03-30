Ереван, 30 марта, 2017, 19:41 — ИА Регнум. В оперативных планах совместной группировки вооружённых сил Армении и России, которые созданы подписанным недавно в Москве соглашением, совместных действий в Сирии не предусмотрено. Об этом заявил сегодня, 30 марта, министр обороны Армении Виген Саркисян на встрече с российскими журналистами в Ереване.

Mil.am Виген Саркисян

«Такого диалога между нами сейчас не ведётся. Мы очень активно взаимодействуем по вопросам доставки гуманитарной помощи в Сирию. Имеем ряд планов по различным гуманитарным действиям в Сирии, но вопрос применения 102 российской базы, находящейся в Армении, в операциях в Сирии на данный момент не рассматривается», — сказал Саркисян.

Армянского министра попросили прокомментировать, ведётся ли между Россией и Арменией какой-нибудь диалог по вопросу использования российской военной базы в Гюмри для ведения войны против Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в связи с тем, что Россия сотрудничает с Ираном, который очень трепетно относится к иностранному военному присутствию и это наглядно продемонстрировали события лета 2016 года и события вокруг авиабазы в Хамадан, тогда как у России есть надёжный союзник в лице Армении и действующая военная база, которая находится на таком же расстоянии от северной Сирии, как и Хамадан.

По словам Саркисяна, надо учитывать, что в Сирии, как в целом ряде других стран, в том числе ряде стран Ближнего Востока, есть огромная армянская община и естественно есть очень много вопросов, связанных в том числе с обеспечением безопасности этой общины.

«Все действия Республики Армения по отношению ситуации в Сирии всегда учитывают и этот фактор», — отметил министр.

Говоря о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Армений, Саркисян отметил, что Ереван находится в непрерывном диалоге как с Россией, так и с другими партнёрами по модернизации вооружённых сил Армении.

«Мы закупаем самые разные вооружения исходя из своего собственного плана развития ВС. Мы заинтересованы в приобретении такой техники, которая может сбалансировать наращенный Азербайджаном арсенал и предотвратить возможность использования целого рядя вооружений, стоящих на боевом дежурстве в Азербайджане», — резюмировал глава министерства обороны Армении.