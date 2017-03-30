Калининград, 30 марта, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Один человек погиб, второй пропал без вести во время рыбалки в Куршском заливе в Калининградской области. Как сообщили сегодня, 30 марта, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, двое мужчин вышли в залив на пластиковой моторной лодке ещё 28 марта.

Стоп-кадр YouTube Рыбалка на Куршском заливе

В оговорённое время рыбаки не вышли на связь с родственниками, и те забили тревогу. Вчера поиски не увенчались успехом, а сегодня тело одного из мужчин — 59-летнего жителя Калининграда — было найдено в районе дюны Эфа.

В 200 метрах от тела находилась пустая лодка. Судьба второго рыбака на данный момент остаётся неизвестной. По данным СКР, следов криминальной смерти на теле калининградца не обнаружено.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что последний трагический случай с калининградскими рыбаками произошёл 2 марта 2017 года в Балтийском море у посёлка Сокольники. Там утонул 65-летний мужчина, который рыбачил в море, стоя на небольшой глубине. Внезапно пожилому рыбаку стало плохо, он упал и захлебнулся.

Куршская коса, где случилась ЧП, часто фигурирует в сводках происшествий с рыбаками. Самый трагический случай произошёл 13 марта 1994 года, когда в Куршском заливе на отколовшихся льдинах унесло в море несколько сотен рыбаков. Тогда погиб 51 человек.