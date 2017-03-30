Вильнюс, 30 марта, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс вместе с сотрудниками министерства иностранных дел и министерства обороны сегодня, 30 марта, в Вильнюсе, встретился с американскими экспертами в сфере безопасности и обороны из американского аналитического центра Atlantic Council, находящегося в Вашингтоне, сообщили ИА REGNUM в МИДе Литвы.

Советский плакат «Болтать — врагу помогать!»

Представители США посетили Литву в рамках проекта министерства обороны и Atlantic Council «Повышение безопасности и борьба с конвенционными и гибридными угрозами в Северо-Восточной Европе». На встрече литовских дипломатов и американских экспертов были рассмотрены угрозы гибридного и военного характера для безопасности Литвы и всего региона. Была подчёркнута необходимость «повышать устойчивость литовского общества к попыткам подорвать жизненные функции страны».

«Шла дискуссия о возможных мерах в ответ на действия России и их последствиях для стратегической среды. На встрече было подчеркнуто значение постоянного и долговременного пребывание военнослужащих США на двусторонней основе в Эстонии, Латвии и Литве. Также акцентировано значение пребывания многонациональных сил НАТО в странах Прибалтики», — отмечает пресс-служба МИДа Литвы.

«Во время дискуссии также было высказано беспокойство в связи со строящейся в Белоруссии АЭС. Было обращено внимание экспертов на угрозу, возникающую не только для Литвы, и для всего балтийского региона», — добавили во внешнеполитическом ведомстве Литвы.