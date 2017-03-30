Киев, 30 марта, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) и Евросоюз дадут Украине в долг почти 2 млрд долл. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом Петр Порошенко заявил 30 марта на Мальте по итогам участия в саммите Европейской народной партии (ЕНП).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте!

По его словам, кредит будет способствовать стабилизации бюджета государства и усилению золотовалютных резервов. «Имею удовольствие сообщить новость, что на следующей неделе, с 3 по 7 апреля, на счета Украины должны поступить, наконец, 600 млн евро макрофинансовой помощи», — сказал Порошенко.

«Кроме того, на понедельник назначено заседание правления Международного валютного фонда, где также будет принято решение о предоставлении нам транша в 1 млрд долларов», — отметил президент Украины. Он подчеркнул: «Это значительно усилит золотовалютные резервы страны и бюджетную стабильность государства».

При этом 30 марта на сайте МВФ говорится, что на следующую неделю в повестку заседаний Совета директоров МВФ внесен вопрос о предоставлении Украине очередного транша в размере 1 млрд долларов. Совет директоров фонда рассмотрит вопрос предоставления Украине кредита 3 апреля.

«Рассмотрение Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) вместе с результатами консультаций 2016 г. по Статье IV Соглашений МВФ запланировано на 3 апреля 2017 г. Завершение третьего просмотра сделает возможным транш объемом около 1 млрд долларов», — заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

Отметим, что накануне украинского вопроса не было в повестке дня работы МВФ. Вопрос о выделении Украине транша по программе расширенного финансирования был снят с повестки МВФ 20 марта после ввода торговой блокады отдельных регионов Донбасса.

В свою очередь 30 марта, как сообщает пресс-служба украинского правительства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствовал решение МВФ и выразил надежду на положительное решение вопроса выделения Киеву очередного кредитного транша. По словам Гройсмана, транш МВФ будет способствовать развитию экономики и поддержанию стабильного курса национальной валюты.

Глава правительства напомнил, что незначительная отсрочка в расписании заседаний Совета директоров МВФ была вызвана необходимостью уточнения макроэкономических показателей и прогнозов из-за энергетической и экономической блокады Донбасса.

«Поддержка МВФ является необходимой для Украины сегодня, потому что она формирует валютные резервы нашей страны и совершенно положительно повлияет на экономику и курс национальной валюты… Это хорошая новость для Украины, и мы будем продолжать сотрудничество», — заявил Гройсман.

Также 30 марта пресс-служба украинского правительства проинформировала, что правительство Японии выделит Украине 3,9 млн долларов на поддержку людей, которые пострадали в результате боевых действий в Донбассе.

«31 марта 2017 состоится пресс-конференция на тему «Правительство Японии передаст $3,9 млн на поддержку людей и общин, пострадавших от конфликта на востоке Украины», — говорится в сообщении.