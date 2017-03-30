Вильнюс, 30 марта, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Вице-председатель литовского парламентского Комитета по делам Европы Андрюс Кубилюс и международный секретарь Союза Отечества-Христианских демократов Литвы Паулюс Павиленис приняли участие в VIII трехсторонней парламентской ассамблее Литвы, Латвии и Эстонии в Варшаве, где была принята общая декларация, сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 марта, в канцелярии парламента Литвы.

Pixabay.com Флаги прибалтийских государств

Трехсторонняя ассамблея подчеркнула необходимость продления санкций в отношении России, осудила репрессии официального Минска и призвала власть Белоруссии немедленно отпустить на свободу всех задержанных. Впервые трехсторонняя ассамблея официально осудила строительство Белорусской АЭС, назвав ее «угрозой для безопасности всего региона», вместе с тем решив встречаться чаще по вопросам энергетической безопасности.

«Ассамблея призвала правительства стран быстрее развивать застревающие инфраструктурные проекта, порадовалась тому, что бригада Литвы, Польши и Украины (LITPOLUKRBRIG) достигла окончательной операционной готовности, и одобрила решение предоставить этой бригаде флаг Константина Острожского, одолевшего Москву в битве под Оршей», — сообщает пресс-служба Сейма Литвы.