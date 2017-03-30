Горки-9, Московская область, 30 марта, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Москва и Минск не смогли договориться об урегулировании нефтегазового спора и стороны продолжат переговоры. Такое заявление Новак сделал сегодня, 30 марта, по итогам очередного раунда переговоров с белорусской стороной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

«Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и Белоруссии. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта» — заявил министр Новак.

Он пояснил, что Белоруссия отказывается погасить долг за российский газ без предоставления ей преференций в виде скидок, увеличения сроков погашения долга и изменения механизма формирования цены. Новак также отметил, что на сегодняшний день долг Белоруссии за российский газ составляет более $700 млн.

Новак подчеркнул, что позиция Белоруссии в нефтегазовом споре остается крайне неконструктивной. Тем не менее Москва настроена продолжить переговоры.

«Не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной», — сказал глава Минэнерго.

Напомним, этот конфликт начался в первые месяцы 2016 года. Белорусская сторона требует от России, чтобы российский газ продавался ей за $73 за 1 тыс. кубометров, тогда как цена, проистекающая из контракта, составляет $132 за 1 тыс. кубометров.

Не добившись от Москвы выполнения своих требований, Минск решил в одностороннем порядке платить тут цену на российский газ, которую считает «правильно». В итоге накопилась существенная задолженность за российский газ.

Поскольку белорусская сторона не намерена погашать её, Россия уменьшила поставки беспошлинной нефти в республику с планируемых 24 млн тонн до 18 млн тонн.