Донецк, 30 марта, 2017, 19:25 — ИА Регнум.

В Донецке после ввода внешнего республиканского управления возобновил работу Донецкий электротехнический завод (ДЭТЗ). Об этом 30 марта информирует пресс-служба министерства промышленности и торговли ДНР.

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«После перехода под внешнее управление, 27 марта возобновил работу Донецкий электротехнический завод… Коллектив выводит цеха постепенно. После завершения подготовительных работ все сотрудники будут задействованы в производственном процессе. Уже в ближайшее время сможем продемонстрировать Республике первые результаты», — проинформировали в Минпромторге.

При этом директор ДЭТЗ Вадим Таценко уточнил, что в первый день на работу вышло около 100 сотрудников предприятия. Они проводят подготовительные работы.

Справка:

Донецкий электротехнический завод являлся публичным акционерным обществом. Специализировался на производстве двигателей, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры.

Ранее, 26 марта, министерство промышленности ДНР проинформировало, что для возобновления производства Енакиевского металлургического завода и его макеевского филиала потребуется порядка 584 млн рублей затрат ежесуточно.

«Для возобновления деятельности ЧАО «Енакиевский металлургический завод» и его макеевского филиала потребуется порядка 584 млн рублей в сутки», — говорилось в отчете.

До этого глава ДНР Александр Захарченко заявлял, что ЕМЗ «может возобновить работу без участия украинской стороны», далее ЕМЗ «после введения внешнего управления» начал процедуру регистрации в правовом поле ДНР, то есть перешел под управление ДНР».

Как сообщало ИА REGNUM , 18 марта 2017 года после двух лет простоя возобновил работу Донецкий пивоваренный завод «Сармат». Предприятие планирует производить более 6 млн литров пива «Жигулевское» в месяц. На заводе приступили к работе 242 человека, их средняя заработная плата превышает 13 тысяч рублей. Кроме того, по данным пресс-службы завода, летом текущего года планируется расширение штата сотрудников, увеличение заработной платы и производственных мощностей.

Напомним, в марте 2017 года Совет министров ДНР назвал структуры, которые будут контролировать украинские предприятия и внедрять на них внешнюю администрацию. Как сообщается на сайте Совета министров ДНР, отвечать за работу предприятий будут различные ведомства или компании ДНР.

Так, структура «Внешнеторгсервис» назначена временным администратором филиала «Металлургический комплекс» ПрАО «Донецксталь» — металлургический завод, ЧАО «Макеевкокс», ПАО «Ясиновский коксохимический завод», ЧАО «Енакиевский металлургический завод», макеевский филиал ЧАО «Енакиевский металлургический завод», ПАО «Харцызский трубный завод», ПАО «Ер Ликид», ЧАО «Енакиевский коксохимпром» и ЧАО «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат».

Министерство промышленности и торговли будет контролировать работу на «Концерне Стирол», ПАО «Донецккос», ЧАО «Комсомольское рудоуправление», Донецкий электротехнический завод и ПРАО «Донецксталь — Металлургический завод Донецк». ПАО «ДТЭК Шахта «Комсомолец Донбасса», ООО «Моспинское УПП», ЧАО «ЦОФ «Колосниковская», ООО «ДТЭК Сервис», ООО Электроналадка, Арендное предприятие Шахта им. А.Ф. Засядько, «Зуевская ТЭС» (ООО «Востокэнерго»), ДТЭК Высоковольтные сети, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь и ДТЭК «Донецкоблэнерго» забрало министерство угля и энергетики ДНР.

Министерство транспорта стало временным администратором ООО «Инвест — Транс», ООО «РОСУКРТРАНС». Министерство связи ДНР получило ООО «Тримоб», ПАО «Укртелеком» и ООО «Астелит» (ООО «Лайфселл»).

Министерство образования и науки — ООО «Донецкая международная школа «Григорьевская». Контроль за введением временной администрации в ООО «Редакция газеты «Донецкие новости» несет министерство информации, HarvEast Holding — министерство аграрной политики и продовольствия, ООО «Донбасс Арена» — министерство молодежи, спорта и туризма, ООО «Отель «Донбасс-Палас» и ООО «Проект — 2012 (Отель Park Inn by Radisson Donetsk) — министерство экономического развития.

Министерство доходов и сборов теперь отвечает за ООО «Метинвест-СМЦ», ООО «Комплекс Пушкинский», «Корпорацию межрегиональный промышленный союз», ПАО «Украинская акционерная страховая «АСКА», ПАО «ПУМБ», ООО «7 ЛИНИЯ». За ЧАО «Футбольный клуб «Шахтер» СТБ «Кирша» и ЧАО «Люкс — министерство внутренних дел ДНР.