Вильнюс, 30 марта, 2017, 19:29 — ИА Регнум.

В Сейме Литвы решено приостановить работу одной из двух комиссий, которая занялась парламентским расследованием отношения бывшего вице-спикера парламента Литвы Миндаугаса Бастиса с представителями российской госкорпорации «Росатом», сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 марта, в канцелярии парламента Литвы.

Atomic-energy.ru Миндаугас Бастис

«Я считаю, что эти комиссии могут работать вместе, но, если принято такое решение, временная комиссия (Комитет по национальной безопасности и обороне) все равно выполнит свою работу. Я не могу сказать, выполнит ли она свою работу до 12 или 14 апреля, потому что допросы только начались, они продолжатся в эту пятницу (31 марта — прим. ИА REGNUM ), и сколько понадобится времени на формулировку выводов, я не могу сказать», — рассказал один из членов парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, консерватор Арвидас Анушаускас.

Консерватор не скрывал, что связи Бастиса с представителями российской энергетической корпорации вызывают у него подозрения: «Я оцениваю это через призму угроз для национальной безопасности, через соблюдение законов, действовавших в то время, как он был членом Сейма, политиком, или через протежирование интересов другой страны уже без соблюдения законов Литвы. Но я сам увижу, какими будут выводы, насколько подтвердятся предварительные факты, полученные во время работы комиссии».

На заседание специальной комиссии по процедуре вотума недоверия был приглашен глава ДГБ Дарюс Яунишкис, но политики не задавали ему вопросов. «Меня ни о чем не спрашивали», — сказал он после заседания. Глава ДГБ на просьбу высказать свое мнение по поводу того, не дублируется ли работа Комитета по национальной безопасности и обороне и специальной комиссии по процедуре вотума недоверия, воздержался от комментариев: «Это политические решения, этот процесс в руках политиков. Как они решат, так и будет, а мы сделаем все, как они решат».

Ранее ДГБ представил информацию, на основании которой Бастису не было выдано разрешение на работу с секретной информацией. В представленном материале говорится о связях Бастиса с представителем российской энергетической корпорации «Росатом» Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного канала Эрнестом Мацкевичем, бывшим каунасским криминальным авторитетом Сатурнасом Будининкасом и предпринимателем Вадимом Пахомовым, который подозревается в незаконной деятельности. Из-за этих связей Бастис считается уязвимым.

Сам политик подтвердил, что знаком со всеми этими людьми, но отрицает подозрения в уязвимости, называя это интерпретациями. Несмотря на это, он уже покинул должность вице-спикера Сейма, отказался баллотироваться на пост председателя Социал-демократической партии Литвы и приостановил членство в партии.