Вильнюс, 30 марта, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Председатель литовской партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис и его заместитель Дайнюс Крейвис обратились к премьеру Саулюсу Сквернялису с просьбой ответить, все ли сделала Литва для того, чтобы «Газпром» выплатил присужденный штраф в размере 35,6 млн евро. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 марта, в канцелярии парламента Литвы.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент). 1475 — 1502

«Газпром» в 2009—2013 годах устанавливал для Литвы «необоснованно высокие цены на природный газ, препятствовал приобретению газа у других поставщиков по более низким ценам». В связи с такими действиями, «нарушающими правила конкуренции», Литва обратилась в Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам конкуренции и Стокгольмский арбитраж, а Совет по конкуренции Литвы назначил «Газпрому» рекордный штраф в размере 35,6 млн евро.

«После того, как появилась информация о том, что «Газпрому» пока что удается избежать уплаты штрафа — или компания не платит штраф, или не получается взыскать с нее штраф, мы обратились к премьеру, желая узнать, на самом ли деле в этой ситуации Литва сделала все возможное. Это большая сумма денег, которую государство могло бы целенаправленно и рационально использовать. Поэтому мы надеемся на более активную позицию нашего правительства», — пояснил Ландсбергис.

Парламентарии в своем обращении спрашивают, по каким причинам до сих пор не взыскан штраф в размере 35,6 млн евро, присужденный «Газпрому» Советом по конкуренции в 2014 году. Есть ли у приставов достаточно полномочий для взыскания этого штрафа, если, как сообщается, сейчас у «Газпрома» в Литве нет никакого имущества, хотя компания все еще осуществляет торговлю природным газом. Какие меры намерено предпринять правительство, чтобы гарантировать взыскание этого штрафа. Консерваторы также интересуются, представит ли правительство свое мнение Еврокомиссии по поводу того, что «Газпром» обязался исправить совершенные в Литве нарушения, установленные Генеральным директоратом Еврокомиссии по вопросам конкуренции, надеясь таким образом избежать ответственности за монопольную деятельность.

По словам Крейвиса, важно узнать позицию правительства, намерено ли оно предпринять какие-либо шаги после того, как в 2016 году Стокгольмский арбитраж объявил оправдательный приговор в отношении «Газпрома» и не признал нанесенный Литве ущерб в размере 1,4 млрд евро.