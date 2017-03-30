Вильнюс, 30 марта, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Зарплаты в Литве — одна из важнейших, хотя и не единственная причина эмиграции. Об этом заявил спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис после того, как Сейм принялся рассматривать демографические и миграционные проблемы.

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«Зарплата — один из важнейших факторов, обуславливающих эмиграцию. Во-первых, если мы поднимем среднюю зарплату до 1100 евро, то эмиграция и возвращение, возможно, вернули бы баланс. Средняя зарплата играет немалую роль в решении этой проблемы», — сказал Пранцкетис в эфире радиостанции Žinių radijаs.

Спикер Сейма также отметил, что эмиграция для Литвы — не новое явление: «Литовцы всегда эмигрировали, у нас уже четвертая или пятая волна эмиграции. Только раньше у нас рождалось больше детей: пятеро детей было нормой. Волны эмиграции бывают огромными, и сейчас они есть, только вот семьи уже не большие. Мы больше не компенсируем демографическое положение прибавлением семейства. Мы должны думать, как убедить семьи заводить более чем одного или двух детей».

Напомним, в Литве в 1991 году проживало свыше 3,8 млн человек, в настоящий момент — на миллион меньше.