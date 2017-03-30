Архангельск, 30 марта, 2017, 21:42 — ИА Регнум.

Сегодня, 30 марта, России и Белоруссии не удалось договориться о разрешении нефтегазового спора. Однако, как заявил в интервью ИА REGNUM заместитель директора Фонда национальной энергетический безопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач, теперь этот вопрос может быть решен на самом высоком уровне — на встрече президентов России и Белоруссии.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Думаю, что вопрос должен быть решен на высшем уровне. Следующая встреча президентов России и Белоруссии может внести какую-то ясность. Очевидно, что на уровне технических переговорщиков, на уровне представителей министерства или даже правительств, мандата на то, чтобы принять решение, у белорусской стороны нет», — отметил эксперт.

По его словам, точно сказать, удастся ли Владимиру Путину и Александру Лукашенко прийти к компромиссу по нефтегазовому спору, сложно. Пока шансы «50 на 50».

В целом Гривач подчеркнул, что, во-первых, хотелось бы, чтобы такие вопросы не возникали вообще, поскольку есть контрактные обязательства. Во-вторых, даже если бы такие споры случались по поводу контрактных обязательств, то они бы решались двумя путями. В первом, наиболее приемлемом случае, вопрос должен решаться за столом переговоров. Во втором случае, если на переговорах не удалось все же прийти к компромиссу, то решать вопрос в судебном порядке.

Также, по словам аналитика, Белоруссия сознательно направляла этот нефтегазовый вопрос в политическую плоскость. Поэтому позднее была необходима именно политическая воля, чтобы урегулировать этот вопрос.

Как ранее передавало ИА REGNUM, газовый спор между Москвой и Минском продолжается с начала 2016 года. Белоруссия считает, что цены на российский газ слишком высоки. Поэтому Минск настаивал на равнодоходных с экспортом ценах на российское голубое топливо и хочет платить за тысячу кубометров не $132, а $73. Несмотря на контракты, Белоруссия в одностороннем порядке стала платить за газ меньше. Россия же отмечает, что недополучила из-за нарушения Минском контрактов несколько сотен миллионов долларов в 2016 году за поставки газа. В качестве стимуляции Москва в начале 2017 года приняла решение более чем на треть сократить поставки беспошлинной нефти в республику.

В ответ на это глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству найти альтернативу российскому черному золоту. Так, 26 марта в Белоруссию прибыл первый танкер с нефтью из Ирана. Вообще стороны рассчитывали, что смогут разрешить спор к концу марта.

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Первая партия нефти из Ирана поступила в Белоруссию

Однако сегодняшние переговоры оказались безрезультатными, хотя премьер-министр РФ Дмитрий Медведев до этого говорил, что надеется на то, что сторонам удастся договориться. По итогам встречи глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Москве и Минску не удалось договориться об урегулировании нефтегазового спора, так как Белоруссия не готова погасить накопленный долг за газ в размере $700 млн. Переговоры прошли на уровне правительств двух стран

Новак сказал, что к компромиссу не удалось прийти главным образом потому, что Минск не планирует погасить задолженность без того, чтобы Россия предоставила этой стране существенные преференции и по цене на газ, и по срокам оплаты. Министр назвал позицию белорусского руководства неконструктивной.

«Тем не менее переговоры продолжаются, не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной», — заключил Александр Новак.