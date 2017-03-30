Архангельск, 30 марта, 2017, 18:52 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале встречи Путин вторично поприветствовал Йоханнессона и всю исландскую делегацию, а также отметил, что присутствие главы Исландии на мероприятиях такого рода, как сегодняшнее, при обсуждении проблем Арктики стало уже хорошей, доброй традицией. «Мы очень вам благодарны за это и действительно рады Вас видеть», — сказал российский президент.

Путин также напомнил, что Советский Союз был одним из первых государств, которое признало независимость Исландии. Также Путин подчеркнул, что СССР активно поддерживал Исландию во время так называемой Тресковой войны, в том числе и в связи с санкциями некоторых западных стран, которые были введены тогда против Исландии.

Президент Йоханнессон признал, что все это так и поблагодарил Путина.

Российский лидер оценил развитие отношений между двумя странами как позитивное, а также выразил желание поговорить об экономической составляющей российско-исландских отношений. «Рад возможности использовать сегодняшнее мероприятие, в рамках форума, для того чтобы обсудить двусторонние связи», — сказал Путин.

Глава Исландии поблагодарил Путин на русском языке и ответил развернуто уже на исландском языке.

Йоханнессон вспомнил историю с атлантическими конвоями, которые доставляли в воюющий против Третьего рейха СССР военные грузы в рамках ленд-лиза. Глава Исландии подчеркнул, что многие из этих конвоев формировались на его острове.

«Поэтому для меня как для историка огромное удовольствие находиться здесь и вспоминать эту историю. Мне доставило огромное удовольствие сегодня утром посетить Морской музей в Архангельске и, безусловно, участвовать в форуме», — сказал Йоханнессон.

Он также заявил, что глядя в прошлое, не видит каких бы то ни было причин для отказа от дальнейшего развития российско-исландских отношений.

Тресковая война — дипломатический и военный конфликт между Великобританией и Исландией. Конфликт, начавшийся в 1952 году как дипломатический, в 1958—1976 годах неоднократно переходил в военную фазу. Причиной конфликта стало поэтапное расширение Исландией границ исключительной экономической зоны — с 4 до 200 морских миль вокруг острова в Северной Атлантике. Рыбная промышленность является важнейшей составляющей исландской экономики.

Британские рыбаки, занимавшиеся рыбным промыслом в исландских водах, ловили, в основном, треску, поэтому конфликт был назван «тресковыми войнами». В результате «войны» английские рыбаки лишились возможности ловить в богатых рыбных районах, были потеряны тысячи рабочих мест.