Курган, 30 марта, 2017, 18:40 — ИА Регнум. В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Петуховский литейно-механический завод». Он подозревается в сокрытие реальных доходов предприятия и неуплате налогов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На данный момент следствием установлено, что подозреваемый, являясь генеральным директором ОАО «Петуховский ЛМЗ» и имея задолженность по налогам в размере более 4,5 млн рублей, скрыл денежные средства предприятия от налогового органа. Он расплачивался с поставщиками и подрядчиками, минуя расчетный счет предприятия, обремененный инкассовыми поручениями. Сумма сокрытых денежных средств составила более 2,5 млн рублей.

Напомним, ОАО «Петуховский литейно-механический завод» принадлежащее Российским железным дорогам, находится на стадии банкротства — у предприятия миллионные долги по налогам и за энергоресурсы. Завод выпускает широкую номенклатуру запасных частей и комплектующих для нужд железнодорожного транспорта и является градообразующим для территории с населением 10 тыс. человек.