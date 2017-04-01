Москва, 2 апреля, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Последние события, связанные с несанкционированными митингами и шествиями в российских городах, разбирает шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Андрей Колеров. Сотворение. 2000-е

Первое, что вызвало волну возмущения адекватно настроенных граждан — то, что неразрешенные митинги состоялись. Выглядит это очередной цитатой из Оруэлла про животных, которые все равны, но некоторые равнее. Или, переводя на данную ситуацию, Навальный и иже с ним находятся за пределами правового поля РФ?

Антигосударственная деятельность почему-то не встречает однозначного отпора на широковещательных государственных СМИ, белоленточники «зимней революции» 2011−2012 годов продолжают свою деструктивную деятельность. Реагирование властной системы на внутриполитические события совершенно неубедительно. Крупные СМИ с опаской относятся к простым патриотам из народа, а вот гламурные мастера политической маскировки и провокации им близки и понятны.

Второе обстоятельство, вызывающее серьезную тревогу — втягивание молодежи в деструктивные уличные движения. Здесь ставка антигосударственных элементов сделана верно. Молодежь России все больше дичает, предоставленная сама себе. Попытки организовать внутрисистемные молодежные организации проваливаются, а времени, чтобы вывести молодежный электорат из антигосударственной «зоны поражения», остается все меньше: уже пора думать о выборах 2018 года.

Можно использовать позитивные, будоражащие сознание избирателя элементы массовых выступлений в качестве соцопроса, который позволяет точнее учесть запрос российского населения на политическую программу, нацеленную в перспективу.

В воображении безответственных политических проектировщиков призывным огнем горят два проекта организации в России сословного общества. Попытки спроецировать в будущее и реализовать в российском обществе любой из этих проектов: элитно-либероидный или православно-монархический — могут привести страну только к социальному взрыву.

Подробнее читайте в статье: «Навальный задал вопрос — государство пока молчит»

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