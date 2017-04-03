Москва, 3 апреля, 2017, 04:44 — ИА Регнум.

Американская аналитическая компания Stratfor, специализирующаяся на стратегических информационных вбросах, выступила с заявлением по положению дел в Кавказском регионе. Что волнует американских аналитиков, анализирует в своей статье шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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Вице-президент Stratfor Рева Гужон, сравнивая роль США в урегулировании конфликтов на Балканах и в Нагорном Карабахе, сетует на «упущенные возможности». В ситуации на Балканах в 1995 году в результате подписания Дейтонского соглашения американцам удалось закрепить свое политическое влияние и положение, позволяющее разжигать и гасить конфликты по собственному соизволению. Но переговоры по НКАО в Ки-Уэсте в 2001 году не дали, с точки зрения Гужона, ожидаемого США результата.

Стремление России к умиротворению и конструктивному диалогу как с Арменией и Азербайджаном, так и другими странами региона, Stratfor рассматривает как понятное и законное. И тут же задается вопросом — в какой мере это соответствует интересам США?

Напрямую призывать к эскалации в региональных конфликтах уважаемым аналитикам как-то неприлично. Но можно попытаться провести ту же линию иначе, противопоставив «благотворные» результаты Балканских договоренностей «недостаточным» итогом встреч по НКАО.

Хотя даже американские издания признают, что политический статус, сформированный под руководством США на Балканах, является миной замедленного действия. В статье, опубликованной The American Interest, указывается, что малейшие просчеты брюссельского руководства ЕС или выходы из Евросоюза других стран вслед за Brexit могут иметь своим ближайшим последствием новый военный конфликт на Западных Балканах.

Отсюда становится понятно стремление РФ и стран Кавказского региона избежать подобного сценария в связи с решением Нагорно-Карабахского конфликта.

Подробности в материале: К чему Stratfor готовит Балканы и Кавказ

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