Киев, 3 апреля, 2017, 04:24 — ИА Регнум.

Две серьезные проблемы преследуют и скоро настигнут «Нафтогаз Украины». О проблемах украинский энергетики сообщает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Telegraf.com.ua Нафтогаз

Первая из проблем — это Стокгольмский арбитраж по претензии «Газпрома». Срок вынесения решения наступает в апреле. И если европейские судьи не перенесут дату, а «Нафтогаз» проиграет, то, по мнению его коммерческого директора, эту компанию можно сразу объявлять банкротом.

Впрочем, у главы «Нафтогаза» уже есть решение. По его оценке, стоимость газотранспортной системы Украины как раз составляет искомые $30 млрд. Правда, независимая оценка ГТС проводилась четыре года назад. С тех пор ряд мощностей были законсервированы, да и ремонт не проводился. Так что «Газпром», даже если и согласится с идеей «Нафтогаза» принять за долги ГТС, будет еще долго вести переговоры по стоимости объекта.

Но вторая проблема «Нафтогаза» еще серьезнее. Сергей Савчук, глава Государственного агентства по энергоэффективности энергосбережения, доказал, что сжигание всей украинской соломы может сделать эту страну полностью энергонезависимой. И зачем, спрашивается, теперь все эти сложности с газом? Задача, по мнению Савчука, крайне проста: осталось заменить ГТС установками по сжиганию соломы и справно эту солому собирать и доставлять.

А «Нафтогаз»? А «Нафтогаз» не нужен.

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