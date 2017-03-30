Кострома, 30 марта, 2017, 18:29 — ИА Регнум. В Костромской области сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут получить материальную поддержку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, для этого они должны подать заявки и выполнить условия конкурсного отбора.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

Конкурсный отбор на предоставление грантов на развитие материально-технической базы проводит департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

Для участия в конкурсе приглашаются костромские сельскохозяйственные потребительские, перерабатывающие и сбытовые кооперативы, которые занимаются заготовкой, хранением, переработкой, сортировкой, охлаждением молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод.

Согласно требованиям, кооператив должен быть зарегистрирован на территории Костромской области и действовать не менее года, объединять не менее десяти сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов.

Средства гранта предоставляются на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, переработке, сортировке; на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов; приобретение специализированного транспорта. Размер гранта составляет не более 70 млн рублей, но не более 60% затрат на одного заявителя. Заявки принимаются до 25 апреля.