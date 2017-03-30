Архангельск, 30 марта, 2017, 18:31 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Саули Ниинистё и Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале встречи Путин поблагодарил Ниинистё за то, что он приехал на форум и принял участие в дискуссии по проблемам развития Арктики.

«Ваше участие в дискуссии по проблемам развития Арктики чрезвычайно важно, потому что мы все — арктические государства. Открытое, свободное обсуждение создаёт атмосферу доверия, создаёт условия для решения вопросов по развитию этого региона», — сказал российский лидер.

Стоит отметить, что Финляндия лишилась выхода к Северному Ледовитому океану по итогам Великой Отечественной войны, признав поражение от СССР в 1944 году. Тем не менее северная часть территории Финляндии лежит за полярным кругом.

Путин отметил, что в рамках Арктического форума у Ниинистё есть возможность поговорить о российско-финляндских отношениях.

В свою очередь, президент Финляндии поблагодарил Путина за приглашение на форум и сказал, что приехал на мероприятие с большим удовольствием.

«Очень важно, что Вы, Владимир, поддерживаете дискуссию, диалог по арктическим вопросам, Арктика находится сейчас в фокусе внимания. Финляндия скоро станет председателем в Арктическом совете, и всё, что мы сможем взять отсюда, с этого форума, будет помогать нам в дальнейшей работе», — сказал Ниинистё.

Он также подчеркнул, что в рамках обмена мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и обсуждения ситуации в мире, ему было бы интересно узнать и услышать, как выглядит мир с точки зрения Путина.