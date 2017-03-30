Ханты-Мансийск, 30 марта, 2017, 18:23 — ИА Регнум. В Югре задержаны три преступные группировки, занимающихся хищением газового конденсата. Под подозрением 13 человек — шестеро из них заключены под стражу, в отношении семи избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном главке МВД России.

86.мвд.рф Задержание преступников

Информация о действиях преступных групп поступила от службы экономической безопасности НК «Роснефть». «Спецоперация по задержанию проходила одновременно в городах Нягани и Екатеринбурге, а также в поселке Талинка Октябрьского района, — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В числе задержанных и предполагаемый главарь банды — ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина, постоянно проживающий в Екатеринбурге. В его подчинении постоянно находилось 16 человек».

Отмечается, что задержание производилось сотрудниками УМВД России по ХМАО, УФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке Росгвардии. У подозреваемых изъяты поддельные документы, фальшивые номерные знаки на автотранспорт, огнестрельное оружие.

По версии следствия, сотрудники подрядной организации и частного охранного предприятия с одного из участков межпромыслового газопровода незаконно вывозили газовый конденсат для реализации за пределами региона. По предварительным данным, ежемесячно злоумышленники получали доход в размере, превышающем 16 млн рублей.

Силовиками было проверено восемь объектов. Задержано шесть бензовозов с газолином. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»).