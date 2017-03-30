Ярославль, 30 марта, 2017, 18:23 — ИА Регнум. 30 марта состоялось заседание бюро Ярославского областного комитета КПРФ, на котором было принято решение о том, что партия выдвинет своего кандидата на губернаторские выборы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев.

Митинг коммунистов в Ярославле

Таким образом КПРФ точно не поддержит депутата Государственной Думы Российской Федерации, лидера ярославских «справедливороссов» Анатолия Грешневикова в избирательной гонке. При этом, по словам Александра Воробьева коммунисты не против идеи единого кандидата от оппозиции, при том условии, что другие партии поддержат кандидата КПРФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал Анатолия Грешневикова вероятным единым кандидатом от «эсеров», КПРФ и ЛДПР на пост губернатора Ярославской области.

Кто станет кандидатом КПРФ на пост первого лица региона еще не известно. Окончательное решение будет принимать региональная конференция партии 15 апреля.