Камешково, Владимирская область, 30 марта, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Работница почтового отделения во Владимирской области подозревается в хищении денег, которые жители жертвовали на реконструкцию храма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, женщина смогла похитить 27 тысяч рублей.

Sobory.ru Церковь Казанской иконы Божией Матери. Палашкино, Владимирская область

По версии следствия, 26-летняя женщина занимала должность начальника отделения связи в Камешковском районе региона. Она подделывала подписи в документах на перевод. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело «Присвоение или растрата».

«Подозреваемая дала признательные показания. В настоящее время женщина освобождена от занимаемой должности. Причиненный ущерб возмещен полностью. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщает портал «Зебра ТВ», речь идет о восстановлении Казанского храма в селе Палашкино.

Храм был построен в 1862 году. В 1930-х годах церковь была закрыта и стала выполнять функции склада. Из-за отсутствия какого-либо ухода здание начало разрушаться.

Реконструкция церкви идет с 2003 года. В 2006 году начались кровельные работы. Сейчас в церкви восстановлена колокольня, появились новые колокола. Однако работы продолжаются.

Между тем, на инцидент отреагировали в УФПС Владимирской области: там заявили заявили об ужесточении системы отбора и контроля за персоналом — в частности, мерах по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы.