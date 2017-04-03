Вашингтон, 3 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум.



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Ряд совершенных Северной Кореей действий, берущий начало еще с далекого 1968 года, побуждает Вашингтон к открытым заявлениям о возможности нанесения удара по Пхеньяну. Совсем недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил, что терпение Трампа в отношении Северной Кореи исчерпано. Каким будет возможный удар и будет ли — пишет постоянный автор ИА REGNUM Максим Исаев.

Несмотря на громкие слова, веский комплекс причин не позволяет Вашингтону перейти к делу. Прежде всего, проблема касается не только Вашингтона, но и Японии, и Северной Кореи, которые также крайне недовольны северокорейскими провокациями, но, как и Штаты, не идут на обострение конфликта.

Так, Южная Корея не готова идти на подобную авантюру: страна, где недавно был объявлен импичмент президенту, где отсутствует необходимая для длительного обмена ударами подготовка, где больше половины населения сконцентрировано вблизи от границы с Северной Кореей, — не готова к решительным военным действиям. Немаловажную роль играет и то, что подобный конфликт не будет начат и завершен быстро, а растянется на некоторый срок, с учетом того, что Пхеньян предварительно защитил свой потенциал от атаки с воздуха.

Наконец, есть фактор Китая, который при всем негативном отношении к Северной Корее отрицательно воспримет военные действия США в Азиатском регионе. А поскольку Китай останется важнейшим партнером США в обозримом будущем, то риск испортить отношения имеет далеко не последнее значение для Вашингтона.

Есть и другие преграды, однако США все же рассматривают возможность нанесения удара.

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