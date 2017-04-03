Вашингтон, 3 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В США вкупе с экстремистской идеологией нарастает ультраправая риторика. Взаимно усиливаясь, эти два фактора вынуждают власти направлять усилия по борьбе с терроризмом на оба направления. Занимаемая Белым домом позиция создает новый тренд: нормализация правого экстремизма и общепринятость его риторики. Об этом пишет постоянный автор ИА REGNUM Александр Белов.

В немалой степени своей победе на выборах Трамп обязан декларации борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как приоритету своей внешней политики. Однако теперь в успехе его курса появляются сомнения. Обама, в отношении которого высказывается недовольство за чрезмерное внимание борьбе с терроризмом, которое нарушило баланс глобальных интересов Америки, тем не менее практиковал более всесторонний подход к противодействию экстремизму. Эффективный подход ориентируется на причину.

Именно здесь, возможно, и кроется слабое место Трампа. Его развернутая антиисламская политика с запретом на въезд в США мигрантам преимущественно из мусульманских стран; плюс назначение на пост советника по нацбезапосности по вопросам терроризма Себастьяна Горки, который был редактором консервативного издания Breitbart; плюс громкая история со строительством стены на мексиканской границе, — все это, как считается, выводит на поверхность правую риторику, которая, в свою очередь, подогревает экстремистские настроения. Не окажется ли ведомая Трампом борьба с экстремистской угрозой палкой о двух концах?

Подробности в материале: Выбранный Трампом курс «осложняет борьбу США терроризмом»

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