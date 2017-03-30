Киев, 30 марта, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Украина не закупает боеприпасы у Российской Федерации. Правительство страны утвердило план строительства заводов по производству дефицитных боеприпасов. Об этом 30 марта заявил министр обороны Степан Полторак во время брифинга с министром обороны Грузии Леваном Изорией, передает ИА REGNUM.

Luxnet.ua Балаклея

«Нет. Россия нам боеприпасы не продает», — сказал Полторак.

По его словам, Украина закупает дефицитные виды боеприпасов у своих партнеров, пока правительство не организовало производство отечественных снарядов.

«Даже тогда, когда у нас есть боеприпасы, мы не прекращаем переговоры относительно закупки боеприпасов. Некоторую категорию номенклатуры боеприпасов мы закупаем и сейчас, то, что для нас необходимо и то, что является дефицитом. Буквально неделю назад правительство страны приняло концепцию создания предприятий по производству боеприпасов. Такая задача определена в том числе и на совете Нацбезопасности и обороны Украины о необходимости создания таких предприятий. Я очень надеюсь, что эта задача будет выполнена в ближайшее время. На время, когда будут создаваться эти предприятия, мы будем закупать боеприпасы у наших партнеров», — сказал Полторак.

При этом министр обороны заверил, что на военных складах Украины достаточно боеприпасов, чтобы выполнять боевые задачи. Полторак признал, что взрыв складов в Балаклее нанес значительный ущерб ВСУ.

«Буквально сегодня прибыла группа, которая там (в Балаклее — прим. ИА REGNUM ) работала под руководством заместителя министра. Я утром заслушал предварительный отчет относительного того, что там происходило. Значительный ущерб, который бы повлиял на состояние боеспособности ВСУ, это событие не нанесло, хотя, конечно, потери значительные. На сегодня силы и средства, которые находятся в зоне «АТО» полностью обеспечены боеприпасами, вооружением и техникой. Есть запасы, чтобы выполнить задачи в зоне АТО. На других складах ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы ВСУ могли выполнить боевую задачу», — добавил Полторак.

Он сообщил, что на складе в Балаклее уцелело до 30% дефицитных для ВСУ боеприпасов. «Относительно уничтожения боеприпасов. По уничтожению боеприпасов на базе, где произошло это событие, то практически больше 30% осталось боеприпасов, остались те, которые являются дефицитными для нас», — сказал министр.

Также Полторак отметил, что на базе в Балаклее проводится повторный аудит. «Есть слухи, что это событие (взрыв складов — прим. ИА REGNUM ) произошло, потому что военные там что-то прятали. Это не соответствует действительности. Буквально в феврале на этой базе завершился аудит, который работал. Сейчас проводится повторный аудит, чтобы мы определили точное количество боеприпасов, вооружения и техники. Серьезных нарушений, которые бы привели к этому событию, тем аудитом не было обнаружено. Информация об умышленном повреждении не отвечает действительности. Версии, которые были первыми, они и остаются — это диверсионная работа. Сейчас следствие определяет, каким способом это было сделано. Это или закладка, или с использованием БПЛА», — пояснил Полторак.

Министр также напомнил, что с 2015 года со склада в Балаклее было вывезено 50 тыс. тонн боеприпасов. «Мы за два последних года с этого арсенала вывезли приблизительно 50 тыс. тонн боеприпасов. И рассредоточили их на других базах и хранилищах, значительно повысили их технический уровень безопасности. Нам, чтобы обеспечить охрану и оборону складов в соответствии к современным требованиям, нужно более 5 млрд грн. (185 млн долл). За 25 лет независимости на восстановление живучести хранилищ и баз выделялось 15−20 млн (740 тыс. долл.). На этот год было выделено 92 млн (3,4 млн долл.), но это также очень мало», — подчеркнул Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние несколько лет траты на нужды обороны увеличились в пять раз. Если еще 2014 году они были на уровне 1% от ВВП, то суммарное финансирование секторов обороны и безопасности страны в 2017 году составит как минимум 5% ВВП. По словам Порошенко, в 2017 году Украина может увеличь финансирование потребностей ВСУ.

Напомним, 23 марта в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов ВСУ. Спасатели и власти организовали эвакуацию более 20 тыс. жителей из 10-километровой зоны поражения. Людей размещали в школах и домах культуры. Следствие рассматривало две версии возникновения чрезвычайной ситуации — диверсию и служебную халатность. В результате взрыва складов погибла одна женщина, пять человек получили ранения. При этом пять жилых домов были полностью разрушены, 265 зданий получили повреждения.

28 марта председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов оценил ущерб от взрыва складов в 220 млн грн. (8,1 млн долл.). При этом он допускает, что сумма ущерба может возрасти до 300 млн грн. (11 млн долл.). «Окончательная сумма ущерба станет известна после завершения подсчетов специалистами… Также от взрывов пострадали и сельхозпроизводители, ведь на их поля тоже попадали снаряды», — сказал Чернов.