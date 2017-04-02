Вашингтон, 3 апреля, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Вашингтон будет настаивать на более активном финансовом вкладе стран — членов НАТО в финансовое обеспечение общей безопасности, — пишет постоянный автор ИА REGNUM Максим Исаев.

Daniel Cole Солдаты НАТО

Возможно, Америка позволит европейским странам обеспечивать собственную безопасность своими силами. Так, в отношении Германии Трамп сделал заявление, согласно которому Белый дом будет настаивать на оживлении разделения финансового обеспечения НАТО. Отметив, что Германия не выполняет взятых на себя обязательств, Трамп указал на крупные долги перед США, которые она набрала за годы, пока Вашингтон сам оплачивал недостачу.

Финансовый вопрос обеспечения НАТО США поднимают не впервые. Последний раз это делалось при Обаме, когда министр обороны угрожал Европе снижением поддержки со стороны Америки в случае, если они не увеличат свои военные расходы. Главы же европейских стран традиционно игнорировали угрозы, потому что каждое такое предупреждение США сопровождали указанием на то, что безопасность Европы важна также для их собственного, США, благополучия. А раз так — то зачем платить больше?

Однако ряд обстоятельств позволяет предположить, что администрация Трампа будет, с одной стороны — более убедительна, а с другой — как и ее предшественники, своими руками станет подрывать свои же усилия. Каким образом Вашингтон объединяет два этих противоположных фактора в своей повестке?

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