Мехико, 30 марта, 2017, 18:16 — ИА Регнум. В мексиканском городе Тампико похищен католический священник, заявили представители католического совета епископов Мексики, 30 марта сообщает Associated Press.

Священник

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Преподобный Оскар Лопес Наварро был похищен неизвестными вечером 28 марта возле своего дома, заявил епископ Тампико Хосе Луис Дибильдокс. Похитители вышли на связь и заявили, что готовы обсудить условия освобождения Оскара Лопеса Наварро.

Напомним, 27 марта в штате Наярит был застрелен католический священник. В 2016 году двое священников были найдены мертвыми в штате Веракрус, еще один священник был убит в западном штате Мичоакан. С 2006 года в Мексике убили 32 священника.

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