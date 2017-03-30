Киев, 30 марта, 2017, 18:14 — ИА Регнум.

У Грузии и Украины единые цели относительно евроатлантической интеграции и восстановления территориальной целостности. Об этом 30 марта заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга с министром обороны Грузии Леваном Изорией, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран — участниц НАТО и их союзников на Яворовском военном полигоне. Львовская область, Украина

«Мы подтвердили, что обе страны имеют единые цели относительно евроатлантических стремлений и восстановления нашей территориальной целостности. Нами обговаривались вопросы безопасности в Украине, Грузии и в целом в мире… Будет расширено наше сотрудничество по таким направлениям, как подготовка военнослужащих ВСУ по стандартам альянса в горно-лесистой местности. Тут Грузия имеет очень большой опыт, этот опыт будет очень полезен для подготовки наших подразделений. Мы обговорили вопросы расширения нашей работы в обмене опытом, в подготовке войск и обмене информацией, которая есть как в Грузии, так и в Украине. Договорились о сотрудничестве в сфере науки и подготовки наших подразделений, о проведении совместных и многонациональных учений, а также об обмене опытом в программах обучения. Нам есть чем обмениваться, в вопросах реформирования ВС Грузии и Украины мы идем параллельным путем».

«Мы продолжаем реабилитацию наших военных в Грузии. Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за четкое понимание и поддержку, за то, что наши военные, которые принимали активное участие в боевых действиях в АТО, получили квалифицированную помощь в Грузии», — сказал Полторак.

Он заверил, что ВСУ готовы к перемирию, которое начнется с 1 апреля. При этом Полторак отметил, что если режим не будет выполняться, украинские войска примут адекватные меры.

«Пришло время выполнять свои обязательства, в том числе Минские соглашения, которые были достигнуты несколько лет назад. Потому что каждый раз, как мы договаривались (о режиме прекращения огня), этого не происходило. Это первый пункт тех соглашений, которые были подписаны в Минске. ВСУ готовы к началу перемирия. Но я хотел бы сказать, что вместе с готовностью к перемирию, если будет угроза нашим позициям и нашим военным, мы не будем молчать, мы будем отстаивать свои позиции, на которых мы находимся. Мы будем защищать жизни наших военных. Если режим прекращения огня не будет поддержан, мы будем принимать соответствующие адекватные меры, чтобы не допустить захвата наших территорий, новых позиций и угроз жизни наших военных. Я надеюсь, что в этот раз эти договоренности будут выполнены. В первую очередь выполнение этих соглашений будет зависеть от «террористических формирований» и Российской Федерации. Мы готовы к выполнению соглашений», — сказал Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление очередного режима тишины с 1 апреля (по случаю пасхальных праздников). При этом стороны признали необходимость ускорения пропуска людей на контрольных пунктах въезда и выезда на линии соприкосновения и увеличения времени их работы.

Напомним, 27 марта глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке заявил о создании первой горно-патрульной роты в Национальной гвардии. «Горно-патрульную роту создали в Национальной гвардии. Подразделение будет базироваться на Ивано-Франковщине. Его бойцы будут помогать правоохранителям и охранять общественный порядок в горных селах. Сейчас военные готовятся к выполнению задач на полигоне. И уже весной выйдут на первое дежурство в Карпатах. Основной функцией ГПР НГУ является обеспечение безопасности граждан и туристов в горно-лесистой местности. Кроме того, при необходимости указанное подразделение Национальной гвардии Украины можно будет привлекать для оказания помощи соответствующим органам и службам для проведения поиска граждан и эвакуации населения во время чрезвычайных ситуаций», — отметил Аваков.

Напоминаем, что горно-лесистая местность располагается только на Западе Украины, и Украина граничит в горах только со следующими иностранными государствами: Польша, Словакия, Венгрия (в приграничной зоне Закарпатья) и Румыния.