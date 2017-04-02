Киев, 3 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум.

Западные издания стали хорошо освоенной площадкой, на которой украинские политики выражают свое мнение. Разумеется, направление мыслей у них одно — Россия, да и мнение тоже одно — то самое, против которого все остальные — неправильные. Чем занимается украинская политическая элита в европейских СМИ и как на это реагировать властям России, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Avto-polis.kiev.ua Павел Климкин

Все публикации за подписью ведущих официальных лиц Украины, издаваемые в западной прессе, имеют свой неповторимый стиль и колорит, позволяющий отличить их от тысячи других публикаций. Базовые понятия, близкие пониманию европейского обывателя и тупым когтем скребущие его потребность в покое и безопасности, кристаллизовались в текстах украинской политической элиты в истинные бриллианты мысли.

Нельзя даже сказать, что они используют наборы избитых штампов, потому что это больше похоже не на печать, которую оттискивают на бумаге, а на клеймо, которым прижигают стадное животное. Клеймо: Сталин! Клеймо: Нарушение прав человека! Клеймо: Народное восстание 2014 года! Если же пощедрее сдабривать написанное намеками на дестабилизацию Москвой мирового порядка и по возможности вставлять четыре маркирующие буквы — СССР — призванные, очевидно, расставить все точки над i в описании московских имперских амбиций, то читатель будет окончательно покорен.

Ради чего все это делается? Прежде всего — это статус. Нынешняя украинская элита, пришедшая к власти в результате государственного переворота, очень ценит атрибуты легитимности и высокого статуса. Публикация в The Guardian, да еще и на языке куратора того самого «народного восстания» — это уже почти реинкарнация в новом политическом теле. По крайне мере им так кажется.

Далее: привлечение внимания. И, конечно, чисто пропагандистские цели, ради которых и нужно его привлечь и удержать: ведь свою правоту хорошо доказывать кому-то, а не безответной пустоте.

Возникает вопрос — почему на льющиеся потоки откровенной клеветы не реагируют наши власти? Почему молчит МИД России, которому всегда есть что ответить на провокацию?

Читайте продолжение в статье: «Много вру»: маленький недостаток МИД Украины

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