Минск, 2 апреля, 2017, 01:21 — ИА Регнум. Белорусские силовики эффективно устранили угрозу минского Майдана: не дожидаясь, пока возможность переворота уйдет сама, они сработали на перехват.

Флаг Белоруссии

По сути, действия белорусских властей наглядно продемонстрировали Януковичу (правда, несколько запоздало), как он должен был поступать. И дело здесь не в удержании власти президентом, а в сохранении мира и стабильности в государстве.

Вместе с тем, восторженная реакция прессы на предотвращение минского Майдана — преждевременна, считает шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик. Предотвращение переворота 25 марта — лишь часть выполнения большой задачи, но никак не ее завершение.

Майдан нельзя рассматривать без отрыва от государственных реалий, он не происходит на ровном месте, а ложится на удобренную почву. Когда в управлении страной находится несколько группировок с противоположными целями и интересами, когда государственное управление показывает слабину, — это одни из факторов, следствием которых становится Майдан. По сути, он происходит не на улице, а внутри управленческой верхушки.

И если силовики Белоруссии, конечно, молодцы, что не допустили переворота, то сам факт того, что пресечь подготовку к нему они смогли лишь в последние две недели, уже показателен. О чем он свидетельствует?

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