Кострома, 30 марта, 2017, 18:07 — ИА Регнум. В Костроме ужесточен контроль за выполнением ямочного ремонта на дорогах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ремонт дороги»

«Комитет городского хозяйства проконтролировал качество проводимых работ по ремонту дорожного покрытия. По результатам проверки выявлены грубые нарушения технологии при проведении дорожных работ на улице Мясницкой», — говорится в сообщении мэрии.

Ремонт ям проводился с помощью литого асфальтобетона. При этом рабочие не удосужились удалить воду из выбоин и укладывали асфальт прямо в лужи. Высокая температура литого асфальтобетона обеспечивает выпаривание лишь незначительного количества влаги.

Начальник участка МКУ «Дорожное хозяйство» не принял во внимание погодные условия и распорядился начать работы. В мэрии сообщили, что за нарушения технологии ремонта асфальтового покрытия его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Глава администрации Костромы Виктор Емец поручил комитету городского хозяйства усилить контроль за проведением дорожных работ, чтобы не допускать подобных нарушений впредь.

Стоит отметить, что проверка на улице Мясницкой последовала после публикаций в социальных сетях: житель города заснял на видео, как асфальт укладывают в лужи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году таким способом ремонта прославились липчане. В январе 2016 года житель Липецка заснял, как рабочие заливают асфальтом яму в дороге, покрытой толстым слоем укатанного снега. Ролик разошелся по интернету, а способ ремонта дорог липчане окрестили «нанотехнологиями». Через некоторое время в сети появилось видео с другой инновационной технологией: рабочие «латали» яму на проезжей части, сбрасывая в нее лопатой грязь с обочины. В третий раз липецкие рабочие стали звездами интернета, после публикации видеоролика, на котором на развязке наносят дорожную разметку, а после этого другая бригада срезает ее вместе с асфальтом. Пользователи соцсетей предположили, что дорогу размечали специально, чтобы ровнее срезать слои дорожного покрытия.