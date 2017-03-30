Валлетта, Мальта, 30 марта, 2017, 18:06 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдал распоряжение Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и министерству обороны Украины прекратить обстрелы в Донбассе начиная с 1 апреля 2017 года. Об этом сегодня, 30 марта, сообщают украинские СМИ.

«Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны», — сказал Порошенко на Мальте по итогам саммита Европейской народной партии, отвечая на вопрос журналистов о перемирии в Донбассе.

Напомним, накануне стало известно, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта на Украине по итогам очередного заседания в Минске (Белоруссия) приняли заявление о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе с 1 апреля 2017 года.

«По итогам заседания было принято два заявления: о приверженности Минскому процессу и о полном соблюдении режима прекращения огня в преддверии пасхальных праздников с 1 апреля», — заявил полномочный представитель Луганской Народной Республики в Контактной группе Владислав Дайнего.

При этом представитель Российской Федерации в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона согласилась прекратить огонь только на пасхальные праздники.

«Хотелось бы, чтобы это прекращение огня носило бессрочный характер», — подчеркнул Грызлов.

Кроме того, участники переговоров заявили о необходимости ускорения пропуска людей на контрольных пунктах въезда и выезда на линии фронта.